Usa-Cina: Trump, firma accordo "fase uno" potrebbe avvenire poco dopo il 15 gennaio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che l'accordo commerciale provvisorio con la Cina potrebbe essere firmato "poco dopo" il 15 gennaio prossimo. In un'intervista concessa all'emittente televisiva '"Abc" nell'Ohio, Trump ha dichiarato: "Penso che sarà il 15 gennaio, o poco dopo - un grande accordo con la Cina". Il ministero del Commercio cinese ha confermato ufficialmente ieri che il vicepremier Liu He si recherà a Washington per firmare il cosiddetto accordo commerciale di Fase Uno, teso ad allentare la guerra dei dazi tra le due potenze, dal 13 al 15 gennaio. Entrambe le parti restano in stretta comunicazione in merito ai piani per la firma del documento ha affermato il ministero. (segue) (Was)