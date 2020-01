Usa-Cina: Trump, firma accordo "fase uno" potrebbe avvenire poco dopo il 15 gennaio (2)

- L'accordo commerciale provvisorio annunciato a dicembre dai negoziatori di Stati Uniti e Cina consente al presidente statunitense Trump di cristallizzare le ostilità con Pechino in vista delle elezioni presidenziali in programma negli Usa il prossimo anno. Tramite l'accordo, Washington impegna anche la Cina a un aumento significativo delle importazioni di prodotti agricoli Usa: un risultato importante che Trump potrà presentare all'elettorato rurale statunitense durante la campagna presidenziale dei prossimi mesi. La Cina, infatti, si è impegnata ad aumentare quasi del doppio le importazioni agroalimentari dagli Usa, in cambio di una concessione tutto sommato marginale: il rinvio dell'ulteriore aumento dei dazi a carico delle merci cinesi, originariamente programmato per il 15 dicembre. Tale rinvio non ridimensiona in alcun modo le tariffe che Washington ha imposto nell'arco degli scorsi 18 mesi a merci cinesi per circa 250 miliardi di dollari. (segue) (Was)