Usa-Cina: Trump, firma accordo "fase uno" potrebbe avvenire poco dopo il 15 gennaio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, ha spiegato il funzionario Usa, è stato "completato" nonostante la necessità di concludere la revisione legale e la traduzione del testo nelle due lingue. "C'è un periodo per la traduzione. Ci sono alcune cose da sistemare ", ha detto Lighthizer, intervistato dal programma "Face the Nation" dell'emittente televisiva "Cbs". "È tutto fatto. Assolutamente", ha aggiunto il funzionario. Pechino non ha espressamente confermato le cifre fornite da Lighthizer in merito all'aumento delle importazioni cinesi, ma ha espresso a sua volta ottimismo e soddisfazione per un'intesa che ha interrotto l'escalation dei dazi in atto da circa 18 mesi. (segue) (Was)