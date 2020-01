Usa-Cina: Trump, firma accordo "fase uno" potrebbe avvenire poco dopo il 15 gennaio (6)

- "La cooperazione commerciale Cina-Usa si baserà sulle regole dell'Omc e le imprese cinesi importeranno prodotti e servizi più competitivi dagli Stati Uniti e da altri paesi secondo i principi di marketing e commerciali", ha affermato Wang. "Mentre la Cina sta approfondendo la sua riforma e apertura, il suo mercato si espanderà inevitabilmente, il che offre opportunità agli Stati Uniti, nonché all'Europa e al resto del mondo", ha rimarcato nuovamente il ministro cinese. Esprimendo la costante opposizione della Cina al protezionismo, Wang ha affermato che la Cina sostiene la creazione di un'economia aperta e che tutti i paesi dovrebbero fornire un ambiente equo e non discriminatorio per il normale commercio e investimenti. Il ministro ha poi ribadito che la Cina accoglie le imprese di tutti i paesi a competere equamente nel mercato cinese e a ricevere prodotti più competitivi dall'Europa. (Was)