Libia: ministro Esteri tedesco, Processo di Berlino ultima possibilità per pace

- Iniziativa del governo tedesco per la stabilizzazione della Libia, il Processo di Berlino è “forse l'ultima possibilità per spianare la strada a un processo di pace e prevenire una nuova fase di potenziamento” del conflitto nel paese. È quanto dichiara il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, in vista dell'incontro straordinario sulle crisi in Medio Oriente e Libia che avrà oggi a Bruxelles con gli omologhi degli altri Stati membri dell'Ue. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo Maas, “non dobbiamo perdere l'opportunità” rappresentata dal Processo di Berlino, per cui è necessario anche “il serrato sostegno dell'Europa”. L'iniziativa del governo tedesco per la Libia si articola su tre punti: cessate il fuoco, embargo sulle forniture di armi alle fazioni in conflitto, processo politico guidato dalle Nazioni Unite. Nelle intenzioni dell'esecutivo federale, il Processo di Berlino culminerà con una conferenza internazionale sulla Libia sotto l'egida dell'Onu, che potrebbe tenersi nella capitale tedesca nelle prossime settimane. (Geb)