Giappone: al via oggi missione militare nel Golfo Persico

- Il ministro della Difesa del Giappone, Taro Kono, ordinerà oggi alla task-force delle Forze di autodifesa composta da un cacciatorpediniere e velivoli da pattugliamento marittimo di intraprendere una missione di “raccolta delle informazioni” nell’area del Golfo Persico, con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza della navigazione in quella turbolenta area del Globo. La missione, approvata dal governo giapponese lo scorso anno, punta a tutelare il passaggio delle navi commerciali giapponesi in una situazione di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran. Il governo del premier Shinzo Abe ha respinto le richieste dell’opposizione parlamentare giapponese di cancellare la missione alla luce dell’attacco missilistico iraniano contro le forze Usa in Iraq, questa settimana. Ieri Kono ha personalmente assistito ad una esercitazione di comando effettuata dal personale delle Forze marittime di autodifesa presso l’Accademia degli ufficiali della Marina a Tokyo. Tra gli ufficiali a capo della missione figura il comandante del cacciatorpediniere giapponese Takanami, che durante l’esercitazione di ieri ha simulato la gestione di una serie di fattispecie operative, e rivisto i protocolli per le operazioni e le comunicazioni in caso di emergenza. (segue) (Git)