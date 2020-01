Hong Kong: ad Lam ha incontrato nuovo direttore Ufficio di collegamento Luo

- Il capo esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha incontrato ieri Luo Huining, nuovo direttore dell'Ufficio di collegamento del governo centrale cinese. Secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", le due parti si sono confrontate in merito all'attuale situazione sociale a Hong Kong e alle rispettive funzioni in conformità con la legge. Lam ha nuovamente espresso un caloroso benvenuto a Luo. "Sebbene Luo abbia appena assunto l'incarico, ha familiarità con le situazioni di Hong Kong", ha detto Lam, che ha auspicato stretti contatti e collaborazione con il funzionario. Durante l'incontro, Lam ha informato Luo sul lavoro svolto dal governo di Hong Kong negli ultimi due anni e sui disordini sociali in corso da giugno dello scorso anno. Entrambi hanno concordato sul fatto che negli ultimi sette mesi Hong Kong abbia vissuto la situazione più difficile dal suo ritorno alla madrepatria, e che ripristinare l'ordine sociale il più presto possibile sia l'aspirazione comune della popolazione. (segue) (Cip)