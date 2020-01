Hong Kong: ad Lam ha incontrato nuovo direttore Ufficio di collegamento Luo (2)

- Lam ha affermato che il governo dell'ex colonia britannica, conformemente alla Legge fondamentale e al principio "Un paese, due sistemi", non risparmierà alcuno sforzo per frenare la violenza e sostenere lo stato di diritto al fine di trovare una via d'uscita dall'attuale impasse. "Poiché la grave situazione economica può influire sul sostentamento del pubblico in generale, il governo studierà proattivamente e introdurrà misure di soccorso per aiutare la popolazione", ha affermato Lam. Luo ha ricordato di aver avuto uno scambio amichevole con Lam durante la guida di una delegazione provinciale dello Shanxi a Hong Kong alla fine del 2018, e si è detto profondamente colpito dalla competenza dell'amministratore delegato. Luo ha parlato dei duri sforzi di Lam e del governo durante i disordini sociali, comprese misure per frenare il caos e aiutare aziende e residenti a superare le difficoltà. (segue) (Cip)