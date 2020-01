Hong Kong: ad Lam ha incontrato nuovo direttore Ufficio di collegamento Luo (3)

- "L'ufficio di collegamento continuerà, come sempre, a rispettare e sostenere pienamente Lam e il governo della città a governare in conformità con la legge", ha affermato Luo. Le due parti si sono impegnate ad attuare ulteriormente il principio "Un paese, due sistemi" e mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong conformemente ai requisiti delle autorità centrali. Lam e Luo hanno entrambi ribadito che saranno compiuti sforzi congiunti per fermare la violenza, ripristinare l'ordine e salvaguardare lo stato di diritto. Saranno prese misure per sviluppare l'economia, migliorare il sostentamento delle persone e promuovere lo sviluppo dell'Area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao. Le due parti hanno anche convenuto di migliorare la comunicazione e la cooperazione per svolgere meglio le loro mansioni. Entrambi hanno espresso ferma convinzione in merito al fatto che Hong Kong tornerà sulla strada giusta e raggiungerà un successo maggiore con la cura delle autorità centrali, il sostegno della madrepatria e gli sforzi congiunti di tutti i settori della società di Hong Kong. (segue) (Cip)