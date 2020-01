Hong Kong: ad Lam ha incontrato nuovo direttore Ufficio di collegamento Luo (4)

- Nei giorni scorsi, le autorità cinesi hanno sostituito il capo dell'Ufficio di collegamento di Hong Kong, nel quadro delle proteste anti governative in corso da oltre sei mesi. Wang Zhimin, che occupava l'incarico dal 2017, è stato sostituito dal 65enne Luo Huining, alto funzionario del partito comunista nella provincia settentrionale di Shanxi. Il nuovo capo ha dichiarato di sperare che l'hub finanziario asiatico torni "sulla retta via". "Ho lavorato nella Cina continentale nel passato, ma sono familiare con Hong Kong", ha detto parlando alla stampa. "Hong Kong è la perla dell'oriente, una metropoli internazionale. I compatrioti di Hong Kong hanno dato importanti contributi alla riforma, all'apertura e alla modernizzazione del nostro paese. La madrepatria sarà sempre la più forte sostenitrice di Hong Kong", ha proseguito. "Nell'ultimo anno e mezzo la situazione di Hong Kong è stata preoccupante. Tutti sperano che Hong Kong possa tornare sulla retta via". (segue) (Cip)