Usa: Camera approva misura per limitare Trump sull'Iran (3)

- L'amministrazione ha sostenuto che uccidere Soleimani era necessario per prevenire un attacco "imminente", ma ha fornito pubblicamente poche prove se non citare gli attacchi passati. Ieri Trump ha anche affermato che l'Iran stava "cercando di far saltare in aria" l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. (Was)