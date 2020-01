Libia: "New York Times", errori su Tripoli, la politica italiana si frantuma (3)

- Conte e Di Maio, nessuno dei quali ha avuto alcuna esperienza diplomatica precedente al loro primo ingresso al governo nel 2018, si sono incontrati il 9 gennaio per cercare di tracciare una via da seguire. Ma gli esperti di politica estera hanno affermato che Roma ha perso l'iniziativa nei confronti di paesi più attivi, come Francia, Turchia e Russia, mentre i partiti di opposizione hanno accusato il governo di inettitudine. "Conte è davvero pericoloso e incompetente", ha detto il leader della Lega di estrema destra Matteo Salvini, accusando il premier di aver commesso un semplice errore di protocollo ricevendo Haftar prima di incontrare Serraj. "Abbiamo dilettanti in libertà", ha detto. (segue) (Was)