Libia: "New York Times", errori su Tripoli, la politica italiana si frantuma (4)

- Nel luglio 2018, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annuito a Conte, approvando che l'Italia supervisionasse gli sforzi per stabilizzare la Libia e riconoscendole quindi "il ruolo di leader". Ma anche con questo chiaro sostegno, Roma non è riuscita a garantire il supporto universale per il suo preferito Serraj, mentre Francia, Egitto e Emirati Arabi Uniti hanno invece appoggiato Haftar in un conflitto per procura guidato da divergenti interessi economici e strategici. L'Italia ha successivamente cercato di costruire propri legami con Haftar, sperando di salvaguardare i suoi interessi energetici in Libia in caso di vittoria del generale. Ma Conte è stato preso di sorpresa quando la Turchia ha annunciato inaspettatamente il mese scorso che avrebbe inviato consiglieri militari e forse truppe per sostenere Serraj a Tripoli. Il premier italiano ha negato giovedì qualsiasi incoerenza del governo sulla Libia, mentre Di Maio ha riconosciuto in una lettera al quotidiano "La Repubblica" che i politici non hanno sempre saputo sfruttare le competenze dei loro diplomatici e agenzie di intelligence. (Was)