Usa: in Niger 25 soldati uccisi da presunti miliziani islamici (2)

- L'inviato, Mohamed Ibn Chambas, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che gli attacchi terroristici sono aumentati di cinque volte in Burkina Faso, Mali e Niger dal 2016. Sono stati segnalati oltre 4.000 decessi nel 2019 rispetto a circa 770 decessi nel 2016. I campi militari sono sempre più presi di mira dai jihadisti che ad ogni agguato accumulano più armi e veicoli per il loro arsenale. L'esercito del Mali si è già ritirato da alcuni dei suoi avamposti più remoti e vulnerabili. (segue) (Was)