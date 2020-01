Usa-Canada: dipartimento di Stato, finalizzato Piano azione di cooperazione sui minerali essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato aggiunto per gli Affari dell'Emisfero occidentale Cynthia Kierscht e il viceministro associato per le Risorse naturali del Canada Shawn Tupper hanno finalizzato il piano d'azione per i minerali essenziali Usa-Canada nel dicembre 2019. Questo obiettivo - spiega una nota del portavoce del dipartimento di Stato Usa - è stato raggiunto dal presidente Trump e dal primo ministro Trudeau nel giugno 2019. La cooperazione nell'ambito del Piano d'azione include la garanzia della fornitura di minerali essenziali per le industrie strategiche e la difesa; il miglioramento della condivisione delle informazioni sulle risorse minerarie essenziali; l'impegno con il settore privato; e quello a lavorare insieme in sedi multilaterali e con Paesi terzi. Il Piano d'azione delinea una serie di attività congiunte, come la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo, la modellizzazione della catena di approvvigionamento e un maggiore sostegno all'industria. L'approccio globale dell'intero governo delineato nel Piano d'azione rafforzerà la catena di approvvigionamento degli Stati Uniti e del Canada per i minerali essenziali per la sicurezza e la prosperità futura dei due Paesi. (Com)