Usa: sindaco di Los Angeles si schiera per Joe Biden (2)

- Garcetti, informa ancora la "Cnn", ricoprirà il ruolo di copresidente nazionale per Biden. Il sostegno del sindaco potrebbe dare all'ex vicepresidente Usa una forte spinta in uno Stato critico per il "Super martedì" con un gruppo di delegati che saranno divisi proporzionalmente tra coloro che si sono aggiudicati più voti il 3 marzo. (segue) (Was)