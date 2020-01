Usa: Pentagono notifica al Congresso proposta di vendita F-35 da 2,75 miliardi di dollari a Singapore

- L'amministrazione del presidente Donald Trump ha condotto una possibile vendita di F-35 del valore di 2,75 miliardi dollari a Singapore, comunicando poi ufficialmente al Congresso l'accordo il 9 gennaio. La vendita, spiega "The Hill", comprende quattro aeromobili con decollo corto F-35b iniziale e variante di atterraggio verticale, con la possibilità di acquistarne altri otto, nonché attrezzature e supporto pertinenti. "Questa proposta di vendita sosterrà la politica estera e gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti", si legge in una nota pubblicata sul sito web dell'Agenzia di cooperazione alla sicurezza della difesa del Pentagono (Dsca) che gestisce le vendite militari straniere. (segue) (Was)