Usa: Camera approva misura per limitare Trump sull'Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento non avrebbe bisogno della firma di Trump poiché si tratta di una risoluzione conosciuta come "concorrente". Ma l'iniziativa ha messo i Democratici in condizione di essere criticati sul fatto che la risoluzione è solo una proposta poiché le risoluzioni simultanee sono in genere non vincolanti. La relatrice Nancy Pelosi ieri ha insistito che la risoluzione "ha i denti" e che avrebbe inviato un messaggio forte. Nel corso della sua conferenza stampa settimanale Pelosi ha spiegato: "Stiamo prendendo questa strada perché non richiede una firma del presidente degli Stati Uniti. Questa è una dichiarazione del Congresso degli Stati Uniti, e non voglio che tale dichiarazione venga diminuita dal fatto che il presidente possa porre il veto o meno". (segue) (Was)