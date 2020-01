Iran: "Cnn", Pompeo la mente dietro la decisione di Trump di uccidere Soleimani (2)

- Per diverse fonti vicine a Pompeo, continua la "Cnn", durante tutta la sua carriera il segretario di Stato ha pensato che l'Iran sia alla radice di tutti i problemi del Medio Oriente e si è concentrato su Soleimani, il "comandante ombra" dell'Iran, come la mente dietro il terrorismo sponsorizzato dallo Stato iraniano in tutta la Regione. "Abbiamo eliminato un cattivo dal campo di battaglia", ha detto Pompeo alla "Cnn" il 5 gennaio scorso per poi aggiungere: "Abbiamo preso la decisione giusta". (Was)