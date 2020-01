Medio Oriente: Pompeo sente Stoltenberg, focus su maggior coinvolgimento Nato in Regione

- Il segretario di Stato Usa Michael Pompeo ha parlato oggi con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in merito al "pericoloso attacco del regime iraniano contro le basi aeree di Ayn ​​al-Asad e Erbil e alla continua minaccia che l'Iran pone alla Regione". Lo riferisce una nota del portavoce della dipartimento, Morgan Ortagus. Il segretario Pompeo ha ribadito la richiesta del presidente Trump di "coinvolgere maggiormente la Nato in Medio Oriente" e i due "hanno concordato che la Nato potrebbe contribuire maggiormente alla sicurezza regionale e alla lotta contro il terrorismo internazionale". Il segretario e il segretario generale "hanno condannato congiuntamente la violenza tesa a destabilizzare dell'Iran e rimangono impegnati a contrastare il terrorismo internazionale, anche attraverso la partecipazione della Nato alla coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico e l'addestramento delle missioni in Iraq e Afghanistan". (Com)