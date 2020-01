Usa: Nancy Pelosi, Camera continuerà a trattenere gli articoli di impeachment

- Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha affermato che il Senato deve mostrare "quali saranno le condizioni di ingaggio" nel processo al presidente Donald Trump prima di consegnare gli articoli di impeachment, ma ha segnalato che presto potrebbe arrivare una soluzione allo stallo. Lo scrive il "Wall Street Journal" per poi aggiungere che Pelosi ha dichiarato di essere rimasta impassibile di fronte alle chiamate dei Repubblicani e di alcuni Democratici che la invitavano a trasmettere gli articoli alla Camera alta e ha ribadito che era in attesa di ulteriori informazioni dal Senato prima di nominare i responsabili dell'impeachment e inviare il caso. L'esponente democratica ha poi precisato che non tratterrà gli articoli indefinitamente. "Come ho detto fin dall'inizio: dobbiamo vedere l'arena in cui stiamo inviando i nostri responsabili. È chiedere troppo?", ha detto ai giornalisti. "Li invierò quando sono pronta. Probabilmente sarà presto", ha aggiunto. (segue) (Was)