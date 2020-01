Usa: Nancy Pelosi, Camera continuerà a trattenere gli articoli di impeachment (2)

- Durante un pranzo a base di aragosta, il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell ha detto oggi ai Repubblicani della Camera alta che si aspetta di ricevere gli articoli entro pochi giorni. Intanto ai senatori è stato detto di non aspettarsi di tornare a casa il prossimo fine settimana. McConnell ha anche sottoscritto una proposta del senatore Josh Hawley di modificare le regole del Senato per consentire il licenziamento degli articoli di impeachment se Nancy Pelosi non li trasmette entro 25 giorni. Per essere approvato, un tale cambio di regole avrebbe bisogno di 67 voti, il che rende improbabile il varo senza il sostegno democratico. I leader del Gop (Grand old party) potrebbero potenzialmente utilizzare la cosiddetta "opzione nucleare" per forzare il cambiamento delle regole con 51 voti, anche se nessun Democratico la la sosterrà, ma McConnell al momento non ha dato alcuna indicazione di essere pronto a farlo. (Was)