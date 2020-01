Libia: "New York Times", errori su Tripoli, la politica italiana si frantuma (2)

- Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio si è trovato isolato in una riunione con le controparti di Francia, Egitto, Grecia e Cipro, rifiutando di firmare un comunicato finale sulla Libia perché sentiva che era di parte a favore di Haftar. Gli sviluppi gemelli hanno lasciato il governo di coalizione italiano abbandonato sulla scena internazionale e diviso internamente, assestando un colpo potenzialmente fatale agli sforzi diplomatici di Roma per imporre la pace in una Libia in gran parte senza legge. "Quello che è successo ieri è stato francamente imbarazzante", ha dichiarato Arturo Varvelli, direttore dell'ufficio di Roma del think tank del Consiglio europeo per le relazioni estere. "I nostri politici non prestano sufficiente attenzione alla politica estera e ne stanno pagando il prezzo". (segue) (Was)