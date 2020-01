Usa: in Niger 25 soldati uccisi da presunti miliziani islamici

- Presunti miliziani islamici hanno ucciso almeno 25 soldati nell'attacco del 9 gennaio arrivato ad appena un mese dal peggior assalto jihadista ai militari da anni. Ne riferisce il "New York Times" precisando che l'attacco, che ha anche causato la morte di decine di miliziani, è stato condotto nella città di Chinagodrar, al confine tra il Niger e il Mali. Non vi è stata alcuna rivendicazione immediata di responsabilità, ma l'assalto portava i segni distintivi di un gruppo islamico collegato allo Stato che ha rivendicato un'imboscata a dicembre in un avamposto militare vicino alla città di Inates. Questa settimana, l'inviato delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel ha descritto "un'ondata devastante di attacchi terroristici contro obiettivi civili e militari" nella Regione. Gli attacchi includono l'imboscata del mese scorso che ha ucciso 71 soldati. (segue) (Was)