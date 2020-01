Usa: sindaco di Los Angeles si schiera per Joe Biden (3)

- Il supporto di Garcetti per Biden arriva in un momento in cui il sindaco di New York Michael Bloomberg ha segnato un punto a suo favore in California spendendo in pubblicità, secondo i dati della Federal election commission, circa un quarto dei sorprendenti 150 milioni di dollari spesi da Bloomberg in pubblicità da quando è entrato in corsa a novembre. Il sostegno del sindaco di Los Angeles potrebbe aiutare Biden ad ampliare il suo bacino elettorale tra i giovani e i latini in California più che in altri Stati potrebbero svolgere un ruolo più dominante nelle primarie. (Was)