Usa: Pentagono notifica al Congresso proposta di vendita F-35 da 2,75 miliardi di dollari a Singapore (2)

- "Singapore è un amico strategico e un importante partner per la cooperazione in materia di sicurezza e una forza importante per la stabilità politica e il progresso economico nella regione dell'Asia del Pacifico", afferma ancora la nota. Singapore, nel febbraio 2019, ha annunciato per la prima volta che avrebbe pianificato di acquistare gli F-35 dal produttore statunitense Lockheed Martin per sostituire la sua attuale flotta di F-16. I circa 60 jet F-16 del Paese sono entrati in servizio per la prima volta nel 1998, ma saranno ritirati poco dopo il 2030. Singapore si unisce così agli altri dieci Corpi militari stranieri che hanno deciso o stanno cercando di aggiungere l'avanzato jet da combattimento al proprio arsenale. (segue) (Was)