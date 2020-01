Usa: Camera approva misura per limitare Trump sull'Iran

- Ieri la Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato una misura volta a limitare il potere del presidente Trump di entrare in guerra con l'Iran. E' accaduto, spiega "The Hill", il giorno dopo che diversi parlamentari hanno espresso frustrazione per l'informativa con cui l'amministrazione Trump ha fornito le sue argomentazioni in relazione all'attacco di droni che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Seguente la linea del partito di maggioranza, la Camera ha quindi approvato una risoluzione sui poteri di guerra che indicherebbe al presidente di porre fine alle ostilità militari con l'Iran a meno che il Congresso non lo autorizzi specificamente o gli Stati Uniti non debbano affrontare un "imminente attacco armato". (segue) (Was)