Usa: Pompeo in visita in California da 12 al 15 gennaio prossimi

- Il segretario di Stato Usa Michael Pompeo si recherà nell'area della Baia di San Francisco in California, dal 12 al 15 gennaio, per "incontrare aziende tecnologiche e controparti straniere dal Giappone e dalla Repubblica di Corea". Lo riferisce in una nota Morgan Ortagus, portavoce del dipartimentodi Stato. Pompeo interverrà poi presso l'Hoover institution dell'Università di Stanford e terrà un discorso ai membri del gruppo direttivo della Silicon Valley presso il Commonwealth club della California. (Com)