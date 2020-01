Usa: Bloomberg, resta vincolo riservatezza per donne che lo hanno citato in giudizio per Nda (2)

Washington, 09 gen 22:29 - (Agenzia Nova) - Diverse donne hanno detto alla "Abc News" che sarebbero interessate a farsi avanti se non fossero preoccupate delle conseguenze della violazione degli accordi di riservatezza. La candidata democratica alla presidenza, senatrice Elizabeth Warren, ha commentato il mese scorso che l'uso di tali accordi di non divulgazione era "un modo per le persone di nascondere le cose brutte che hanno fatto". (Was) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata