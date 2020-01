Iran: Pompeo sente premier iracheno, Usa faranno il necessario per proteggere popoli di Washington e Bagdad

- Il segretario di Stato Usa Michael Pompeo ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro iracheno Adil Abdel-Mahdi. Lo riferisce in una nota Morgan Ortagus, portavoce del dipartimento di Stato. Il segretario Pompeo ha ribadito "la condanna degli Stati Uniti per il lancio il 7 gennaio, da parte del regime iraniano, di missili balistici in due siti in Iraq che ospitano Forze irachene, americane e di coalizione che lavorano insieme per sconfiggere lo Stato islamico". Il segretario ha poi sottolineato che, "come ha affermato il presidente Donald Trump, gli Stati Uniti faranno tutto il necessario per proteggere il popolo americano e iracheno e difendere i nostri interessi collettivi". (Com)