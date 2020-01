Iran: "Cnn", Pompeo la mente dietro la decisione di Trump di uccidere Soleimani

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sarebbe l'uomo che ha determinato la decisione del presidente Donald Trump di uccidere il generale iraniano Qasem Soleimani. Lo riferisce la "Cnn" citando fonti del governo statunitense che raccontano di una mossa di alto livello che dimostra lo status di Pompeo come il più influente funzionario della Sicurezza nazionale nell'amministrazione Trump. Portare il generale iraniano Qasem Soleimani "fuori dal campo di battaglia" è stato l'obiettivo di un decennio per il miglior diplomatico americano, hanno riferito le fonti alla "Cnn". Mirare al secondo ufficiale più potente dell'Iran, il leader della Quds Force del Corpo della Guardia rivoluzionaria, il gruppo militare politicamente ed economicamente potente con influenza regionale, fu un'idea di Pompeo, secondo una fonte della sua cerchia interna. Il segretario avrebbe quindi sottoposto la proposta a Trump. Pompeo "è stato colui che ha posto l'idea di eliminare Soleimani, è stato assolutamente lui", ha detto la fonte. (segue) (Was)