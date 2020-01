Libia: Pompeo sente Borrell, focus su cessate il fuoco e soluzione politica

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha parlato oggi telefonicamente con l'Alto rappresentante dell'Unione europea (Ue) e vicepresidente Josep Borrell. Lo riferisce una nota di Morgan Ortagus, portavoce del dipartimento di Stato. Il segretario Pompeo e l'Alto rappresentante Borrell hanno discusso delle "continue sfide alla sicurezza in Medio Oriente, compreso il ruolo destabilizzante dell'Iran e l'importanza di mantenere le acquisizioni e i progressi futuri della coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico". I due hanno anche discusso della "necessità di un cessate il fuoco prolungato e di una soluzione politica in Libia".(Com)