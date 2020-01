Usa: sindaco di Los Angeles si schiera per Joe Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Los Angeles, negli Stati Uniti, Eric Garcetti, sostiene Joe Biden come candidato democratico alla presidenza del Paese. Il primo cittadino della metropoli californiana lo ha annunciato ieri, riferisce la "Cnn". In una dichiarazione, Garcetti ha descritto Biden come "un amico intimo" che "è stato un partner incredibile nel realizzare progressi per L.A.". "È venuto a Los Angeles e si è trovato fianco a fianco con me per farci diventare la prima grande città a istituire un salario minimo di 15 dollari e ha portato i leader di tutto il mondo nella nostra città per stipulare l'accordo sul clima più radicale prima degli accordi di Parigi ", ha detto Garcetti. "I Democratici hanno la fortuna di avere un campo di candidati così straordinario, ma non dimenticherò mai ciò che Joe Biden ha fatto per la mia città e la nostra nazione. Abbiamo bisogno di Joe Biden per riunire la nostra nazione e il mondo in questi tempi così divisivi e pericolosi". (segue) (Was)