Governo: Cdm impugna due leggi regione Molise

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 17.21 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia - si legge in una nota dell'esecutivo - ha esaminato sedici leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di impugnare la legge della regione Molise numero 12 del 13 novembre 2019 recante 'Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, numero 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (Ogm)', in quanto una norma riguardante l'utilizzazione di prodotti alimentari risulta indebitamente restrittiva rispetto ai principi stabiliti dall'ordinamento europeo in materia di libera circolazione delle merci e viola, pertanto, l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e la legge della regione Molise numero 15 del 13 novembre 2019 recante 'Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale 2015)', in quanto una norma riguardante la durata delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale altera il corretto svolgimento della concorrenza nel settore, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione". (Com)