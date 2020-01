Usa-Cina: Pechino invierà capo negoziatore commerciale a Washington per firmare fase uno di un accordo (2)

- Washington e Pechino hanno dichiarato il 13 dicembre che le due parti hanno raggiunto un accordo di primo livello in base al quale la Cina aumenterà notevolmente i suoi acquisti di beni agricoli e altri prodotti statunitensi aprendo ulteriormente il proprio settore finanziario ed impegnandosi a non svalutare lo yuan cinese per aiutare gli esportatori del Paese e proteggere meglio la proprietà intellettuale americana. In cambio, l'amministrazione del presidente Donald Trump ha annullato i nuovi dazi sulle importazioni cinesi pari a circa 156 miliardi di dollari che avrebbero dovuto entrare in vigore il 15 dicembre. Inoltre la Casa Bianca ha anche convenuto di dimezzare l'attuale tasso dei dazi, imposti il primo settembre, del 15 per cento su circa 120 miliardi di dollari di merci cinesi. (segue) (Was)