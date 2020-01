Governo: da Cdm via libera a decreto legislativo recepimento direttiva Ue su servizi di pagamento e commissioni bancarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 17.21 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha approvato, in esame preliminare - si legge in una nota diffusa dall'esecutivo - un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (Ue) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta 'Psd2'), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (Ue) numero 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Il decreto realizza un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva Psd2 e le norme nazionali e prevede, tra l'altro: il diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione. In base alle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento; l'iscrizione, ad opera della Banca d'Italia, in appositi albi - continua la nota - degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia; l'esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, dell'obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie; l'inclusione nell'elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori; l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all'inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari".(Com)