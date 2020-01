Governo: da Cdm via libera a prosecuzione progetto bonifica Bassa Maremma

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 17.21 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "visti gli esiti dell'istruttoria che hanno evidenziato un preminente rischio per la sicurezza territoriale - si legge in una nota diffusa dall'esecutivo - ha deliberato in merito all'opposizione del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo avverso la delibera della giunta regionale Toscana numero 365 del 25 marzo 2019, di conclusione del procedimento relativo al progetto di bonifica 'Bassa Maremma - Recupero funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano ad uso primario irriguo' da realizzare nel comune di Capalbio (GR). In particolare, il Consiglio ha autorizzato la prosecuzione del progetto, prescrivendo che, nella sua realizzazione, gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico e idraulico debbano garantire il miglior inserimento paesaggistico dell'opera". (Com)