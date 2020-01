Usa: sondaggio Monmouth, primarie democratiche New Hampshire, corsa serrata Buttigieg, Biden, Sanders e Warren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di South Bend in Indiana, Pete Buttigieg, l'ex vicepresidente Joe Biden, il senatore del Vermont Bernie Sanders e la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren guidano la corsa alle primarie democratiche del New Hampshire posizionandosi tutti nella fascia più alta. Lo riferisce la "Cnn" riportando i risultati del nuovo sondaggio di oggi dell'università Monmouth. Buttigieg raccoglie il 20 per cento del sostegno tra i probabili elettori del New Hampshire, Biden il 19 per cento, Sanders il 18 e Warren il 15 per cento con un margine di errore calcolato in circa 5 punti. Il sondaggio nel New Hampshire in questa fase è stato piuttosto volatile. Sebbene tutti le recenti rilevazioni di alta qualità nello Stato mostrino gli stessi quattro candidati in cima e in doppia cifra, c'è stata una variazione significativa nell'ordine in cui si posizionano i quattro. Un sondaggio della Cbs News/YouGov pubblicato domenica ha rilevato Sanders e Biden in vantaggio su Warren e Buttigieg, mentre quello di MassInc/Wbur del mese scorso ha posizionato Buttigieg, Biden e Sanders ai vertici, con Warren arretrata. (segue) (Was)