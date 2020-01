Difesa: Aeronautica Usa annullerà contratto con Raytheon per radar terrestre di prossima generazione

- Il sistema radar tridimensionale di lunga distanza, o 3Delrr, doveva essere un radar a base di nitruro di gallio che operava sulla banda C. Era destinato a sostituire il radar terrestre An/Tps-75 utilizzato per tracciare i bersagli aerei. Secondo una dichiarazione inviata a media statunitensi dalla portavoce dell'Aeronautica Usa, Patty Welsh, la filiale inizierà a cercare opzioni per sostituire il radar e "prenderà provvedimenti per concludere" il suo attuale contratto con Raytheon. "L'attuale appaltatore ha dovuto affrontare numerose sfide tecniche e di fornitori nello sviluppo del proprio radar che ha esteso il programma", ha affermato Welsh. "Le attuali ricerche di mercato dimostrano che grazie ai progressi tecnologici sono ora disponibili altre alternative in grado di offrire le funzionalità più rapidamente". (segue) (Was)