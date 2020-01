Difesa: Aeronautica Usa annullerà contratto con Raytheon per radar terrestre di prossima generazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Welsh, l'ufficio del programma dell'Aeronautica militare presso la base di Hanscom in Massachusetts terrà una giornata dedicata all'industria del settore il 4 febbraio e rilascerà una istanza poco dopo. "Siamo consapevoli della posizione dell'Aeronautica militare e condividiamo le loro preoccupazioni con le sfide che il programma 3Delrr deve affrontare", ha dichiarato il portavoce di Raytheon Jackie Gutmann in una nota. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con l'Aeronautica per risolvere questi problemi e continuare a supportarli con i loro sforzi", ha concluso. (Was)