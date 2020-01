Brasile: ministro Scienza, "non accetteremo pressioni Usa sull'asta per la tecnologia 5G"

- Il Brasile non accetterà la pressione degli Stati Uniti che impone alla partecipazione della società cinese Huawei all'asta per l'affidamento del servizio internet 5G nel Paese. Lo fa sapere il ministro della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Comunicazione, Marcos Pontes, incaricato dal presidente Jair Bolsonaro di definire i criteri per la costruzione del rete mobile di quinta generazione. "Un buon partner capisce sempre le esigenze reciproche", ha detto in un'intervista pubblicata sul sito del ministero oggi, 9 gennaio. "Infatti il Brasile non indica agli Stati Uniti quali affari fare con la Cina nonostante questi influenzino la nostra agricoltura". Pontes ha sottolineato che non sarà importo alcun veto per nessuna azienda e che la scelta sarà assolutamente tecnica. (segue) (Brb)