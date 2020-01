Brasile: ministro Scienza, "non accetteremo pressioni Usa sull'asta per la tecnologia 5G" (3)

- Grazie all'avvicinamento tra il governo di Bolsonaro si avvicina e il presidente Donald Trump, secondo Pontes il Brasile ha solo da guadagnare nell'ambito della scienza e tecnologia. Non a caso il governo brasiliano ha negoziato con il governo degli Stati Uniti in favore della cooperazione in materia di intelligenza artificiale, biotecnologia, città intelligenti e materiali avanzati. Sono in corso anche colloqui con la Cina. "La scienza e la tecnologia funzionano come un grande elemento di diplomazia, ha detto Ponte". Il ministro, che è il primo e unico astronauta brasiliano, ha affermato che gli investimenti in scienza e tecnologia in Brasile sono ancora molto bassi, il che giustifica la politica di incentivi fiscali per le aziende, anche se il ministro dell'economia, Paulo Guedes, vuole limitare a massimi sussidi settoriali. (Brb)