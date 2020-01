Usa: Bloomberg, resta vincolo riservatezza per donne che lo hanno citato in giudizio per Nda

- L'ex sindaco di New York e candidato presidenziale Michael Bloomberg ha dichiarato questa settimana che non scioglierà dal vicolo di riservatezza diverse donne che lo hanno citato in giudizio per i loro accordi di non divulgazione (Nda). Lo riferisce "The Hill" che riporta anche quanto affermato da Bloomberg sugli Nda all'emittente "Abc News": "Non puoi semplicemente andartene. Sono accordi legali e, per quanto ne so, l'altra parte non vorrebbe uscirne". Bloomberg è stato accusato in diverse cause legali di aver fatto osservazioni rozze e di aver creato negli anni '90 un ambiente di lavoro scomodo per le donne. Sono tre i casi ancora in corso contro la sua società. (segue) (Was)