Milano: Comazzi (FI), Sala scopre oggi condizionamenti sua ala snistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In apertura di Consiglio comunale il sindaco Sala ha sferrato un attacco politico durissimo nei confronti di “un ambientalismo rigido che è solo del ‘no’”; forse ha scoperto solo oggi che ad avere un approccio di questo tipo sono alcuni degli esponenti della sua maggioranza, esponenti che più di una volta hanno condizionato le politiche della sua giunta" afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Viene da chiedersi - prosegue l’azzurro - se il primo cittadino che oggi ha contestato il mondo politico verde è lo stesso che penalizza migliaia di automobilisti con l’introduzione di Area B e il blocco dei diesel euro 4 anticipato allo scorso ottobre, nascondendosi dietro un ambientalismo di maniera. Difatti - continua Comazzi - tutti sanno che questi provvedimenti, di natura prettamente ideologica, incidono poco o nulla sulla qualità dell’aria (non è certo il traffico veicolare la causa principale dell’inquinamento atmosferico)". "Finalmente - conclude Comazzi - il primo cittadino ha scoperto gli altarini: in questi anni la sua giunta è stata condizionata dall’ala sinistra della maggioranza, che ha promosso battaglie ideologiche prive di efficacia e di contenuti”. (Com)