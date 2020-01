M5s: fonti, documento firmato da tre soli senatori, non sarà discusso stasera in assemblea parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del Movimento cinque stelle precisano che "il documento redatto da tre senatori non verrà discusso in congiunta questa sera, ma è un tema da Stati generali che vedrà la partecipazione di tutti. Quella sarà la sede per avanzare proposte". Le fonti sottolineano, poi, che il documento riportato da alcuni organi di stampa, e che sarebbe dovuto essere al centro dell'assemblea di questa sera dei parlamentari pentastellati alla Camera, è firmato da soli tre senatori. (Rin)