Libia-Italia: ministro Interno Gna a Roma dopo incontro saltato Conte-Sarraj (2)

- Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", il ministro dell'Interno libico si tratterrà a Roma solo poche ore e vedrà l'ambasciatore degli Stati Uniti a Tunisi, Donald Blome. Al momento non è invece in agenda alcun colloquio con la collega Luciana Lamorgese. Tuttavia, stando alle stesse fonti, Bashagha dovrebbe presto tornare in Italia per un incontro bilaterale. (Res)