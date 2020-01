Colombia: attivista uccisa nel sud del paese, secondo assassinio dall'inizio dell'anno

- L'attivista colombiana Mireya Hernandez è stata assassinata ieri, 8 gennaio, nel dipartimento di Huila, nel sud del paese. L'omicidio si inserisce nel quadro dell'ondata di violenza che ha colpito il paese dopo la firma dell'accordo di pace tra il governo e le Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc) nel 2016. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale in base alle dichiarazioni del colonnello della polizia di Huila Juan Carlos Restrepo, Mireya Hernandez è stata attaccata da due uomini armati che, in sella a una motocicletta, l'hanno raggiunga mentre camminava con suo marito in direzione di casa, nella città di Algeciras (dipartimento di Huila). La donna è morta sul colpo mentre suo marito è uscito incolume all'agguato. Hernández, 48 anni, era stata tesoriere dell'associazione cittadina Giunta di azione comune (Jac). (segue) (Cob)