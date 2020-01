Colombia: attivista uccisa nel sud del paese, secondo assassinio dall'inizio dell'anno (2)

- Si tratta del secondo ucciso finora in Colombia quest'anno. Gloria Ocampo, segretaria del circolo della Jac della città di La Estrella, nel dipartimento di Putumayo, era stata assassinata martedì 7 gennaio nella sua casa. Secondo i dati delle Nazioni Unite, almeno 303 attivisti e difensori dei diritti umani e 173 ex guerriglieri delle Farc sono stati uccisi dalla firma dell'accordo di pace nel 2016 ad oggi. Del totale, 86 attivisti e difensori dei diritti umani e 77 ex guerriglieri delle Farc hanno perso la vita nel 2019, rispettivamente. La Colombia è precipitata in un'ondata di violenza dovuta principalmente alla lotta tra gruppi rivali per impadronirsi delle ex attività criminali controllate delle Farc, come il traffico di droga, l'estorsione o l'estrazione illegale di ricchezze del suolo e sottosuolo. (Cob)