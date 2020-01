Governo: Lollobrigida (Fd'I), intollerabile rinvio incontro Conte-capigruppo su dossier mediorientale

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, afferma in una nota che "il rinvio dell'incontro con i capigruppo e i presidenti di commissione" sul dossier mediorientale, "annunciato a poche ore dal suo svolgimento denota ancora una volta il pressapochismo e la cialtroneria di questo governo. La mancanza di rispetto per il Parlamento non è una novità da parte del presidente Conte ma in questa circostanza, per la gravità della situazione, risulta assolutamente difficile da tollerare. Pretendiamo di conoscere - conclude il parlamentare - a quali rischi i nostri soldati sono sottoposti e quale ruolo l'Italia deve incarnare in questa vicenda". (Com)