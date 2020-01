Roma Capitale: Di Maggio, stupore per nota sindacati su divise, modalità previste da legge

- "Leggo con grande stupore la nota stampa diffusa da alcune sigle sindacali nella quale viene sottolineato un ritardo nella fornitura di divise, addebitando questo presunto indugio alla recente immissioni di neoassunti". Così, in una nota, il comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio. "Auspico che le organizzazioni sindacali, che dovrebbero essere a conoscenza dei tempi e delle modalità previste per la fornitura del vestiario - spiega - siano a fianco del corpo e dell'amministrazione in un clima di collaborazione, soprattutto di fronte ad attacchi strumentali di una parte della stampa che prendono di mira il corpo, ricordando il grande impegno dimostrato dalla sindaca e dall'assessore al Personale Antonio De Santis nel portare avanti il piano assunzionale. È ovvio che il cospicuo e accelerato ingresso di personale neo assunto abbia comportato la necessità di provvedere ad un nuovo approvvigionamento di ulteriori capi di vestiario, per il quale questo comando si sta adoperando affinché avvenga nel minor tempo possibile ma sempre nel rispetto delle modalità previste dalla legge", conclude Di Maggio. (Com)